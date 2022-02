Sabato in casa per la PM Volley che ospita alla Caizzo la VM Costruzioni Bitetto

La PM Volley Potenza torna in campo oggi pomeriggio 12 febbraio dopo l’antipasto di martedì scorso nel recupero dell’ottava giornata di campionato.

In questo week-end riparte ufficialmente la Serie C pugliese di pallavolo dopo lo stop dovuto all’innalzamento dei casi Covid e si ripartirà dalle gare della tredicesima giornata.

In questo turno la formazione dei coach Spicolo e Ligrani ospiterà alla Palestra Caizzo di Potenza la VM Costruzioni Bitetto che precede in classifica proprio la PM Volley con tre punti ottenuti in virtù della gara di andata vinta dalle pugliesi per 3-0.

Per la gara di ritorno capitan Livia Di Camillo e compagne cercheranno di dare il massimo per mettere in difficoltà le avversarie e cercare di togliersi qualche piccola soddisfazione dell’arco della stagione.

La gara prenderà il via alle ore 18:00 di sabato 12 febbraio presso la Palestra “Caizzo” di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Moscariello e Caracciolo.