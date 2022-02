Covid Basilicata: aggiornamento del 9 febbraio, 926 nuovi positivi e altri otto morti

Otto morti e 926 nuovi positivi: sono le due cifre più significative pubblicate nel bollettino della task force della Regione Basilicata sull’andamento della pandemia.

Il bollettino segnala anche che sono 98 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera, sei delle quali sono curate in terapia intensiva.

8 persone decedute: 1 residente ad Acerenza, 1 residente a Pignola, 1 residente a Tursi, 1 residente a Matera, 1 residente a Genzano di Lucania, 1 residente a Senise, 1 residente a Cersosimo e 1 residente a Noepoli.

Si sono registrate 883 guarigioni.

Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 3.022: “Sono 464.920 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84 per cento), 428.435 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,4 per cento) e 318.219 (57,5 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza”.