FANELLI: BANDO PER PROMUOVERE TURISMO RURALE IN MODO INTEGRATO

L’attivazione della sottomisura 16.3 del PSR Basilicata 2014-2022 è stata al centro del dibattito nel corso di un incontro con gli stakeholder delle aree turistiche rurali e impegnati nella promozione.

Alla riunione erano presenti il vicepresidente e assessore alle Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata Francesco Fanelli, il direttore generale Emilia Piemontese e l’autorità di gestione del PSR Basilicata Vittorio Restaino.

“L’obiettivo è predisporre un bando, a valere sulla sottomisura 16.3 del PSR Basilicata, per sostenere la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Si punta a promuovere il turismo rurale in modo integrato e in connessione al sistema agroalimentare – sottolinea l’assessore Fanelli – mettendo in campo una dotazione finanziaria di un milione e duecento mila euro per finanziare progetti aventi valore massimo di 200mila euro, con un’intensità di aiuto pari al 100%”.

All’incontro hanno partecipato partner istituzionali – Apt, Alsia, associazioni di rappresentanza delle imprese – e organizzazioni pubbliche e private che, insieme alle imprese attive nel settore turistico, marketing, comunicazione, agriturismi e fattorie didattiche e sociali, rappresentano i soggetti chiamati a costituire partnership in grado di progettare itinerari per la valorizzazione del turismo rurale e per la promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari.

“Il partenariato rappresenta la cifra dell’effettivo coinvolgimento attivo dei soggetti impegnati nel sistema turistico e in quello agroalimentare.

È auspicabile la presentazione di proposte progettuali capaci di aggregare in modo trasversale e su scala regionale – conclude Fanelli – per una strategia di promozione integrata e per conseguire quella cosiddetta ‘massa critica’ di offerta in grado di attrarre il turista verso la Basilicata”.

Nei prossimi giorni, dopo aver analizzato le istanze emerse nel corso della riunione e quelle che saranno riportate in un apposito questionario da parte dei portatori di interesse, si procederà all’approvazione e pubblicazione del bando.