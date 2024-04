ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024 : SALA INGUSCIO DIVENTA SALA STAMPA H 24

In occasione delle elezioni regionali 2024, l’ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata organizza una sala stampa presso la “Sala Inguscio” del dipartimento Salute e Politiche della Persona, a Potenza, in via Vincenzo Verrastro numero 9 (di fronte alla sede della Giunta).

Negli spazi messi a disposizione dalla Regione Basilicata giornalisti e troupes potranno organizzarsi per seguire le operazioni di voto: dai dati sull’affluenze alle urne fino allo spoglio elettorale.

Candidati, segretari di partito e referenti di lista sono stati invitati per rilasciare dichiarazioni.

Durante le operazioni di spoglio, su alcuni maxischermi posizionati nell’area della sala stampa, saranno proiettati i dati principali del portale tematico Eligendo della Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell’Interno.

La struttura sarà operativa da domenica 21 aprile dalle ore 10.00 alle ore 23.00 e lunedì 22 aprile dalle ore 8.30 fino all’esito definitivo del voto.

Nella giornata di martedì 23 aprile si prevedono le conferenze stampa dei tre candidati Presidenti per commenti sull’esito delle votazioni.

Nella sala stampa saranno disponibili, per i giornalisti accreditati, una cinquantina di posti a sedere con collegamento wi-fi, circa 15 postazioni fisse per telecamere. In una sala adiacente sono state predisposte circa 15 postazioni desk con punto alimentazione elettrica e Wi-Fi.

Nel parcheggio antistante saranno disponibili spazi per i mezzi uplink, gazebo e auto al servizio delle troupe televisive.

Aggiornamenti in tempo reale dalla sala stampa regionale sono previsti sul sito ufficiale della Regione Basilicata e sui canali social collegati.