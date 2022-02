In una conferenza stampa che avrà luogo domani, mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 11,30, nella Sala inguscio del Dipartimento Salute della Regione (Via Verrastro, 9 – Potenza) il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi presenterà ai giornalisti il disegno di legge della Giunta sulle “Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale”.