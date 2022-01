Il Futsal Senise comunica il ritorno tra le file societarie Rocco Rosato, in passato già dirigente dei bianconeri. Rosato ex giocatore di calcio a 11 in cui ha militato per tanti anni come difensore dai piedi buoni, sarà il responsabile dell’under 15. Tutta la società gli dà il benvenuto e gli augura buon lavoro.