Niente feste pubbliche fino a capodanno e mascherine all’aperto anche in zona bianca

AGI – Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto Covid di Natale con le nuove “misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Il governo, seguendo le indicazioni emerse dalla cabina di regia, vara il giro di vite per contrastare Omicron.

Dal primo febbraio la validita’ del green pass sara’ ridotta da 9 a 6 mesi. Al cinema, al teatro e agli eventi sportivi solo con le FFP2. Il periodo per la terza dose vaccinale scende a 4 mesi. Servira’ il pass anche per la consumazione al banco dei bar