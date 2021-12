Antonio Peragine entra nel Board di Retewebitalia.net

Il dr.Antonio Peragine, barese, antonio.peragine@gmail.com, giornalista, è direttore del dipartimento di dipartimento Giornalismo e relazioni pubbliche internazionali, etica e dinamiche dell’informazione

dell’Università Federiciana Popolare, direttore de ‘Il corriere nazionale.net, http://www.corrierenazionale.net, Corriere di Puglia e Lucania, www.corrierepl.it, Radici, www.progetto-radici.it, giornale

per gli italiani nel mondo, ora parte integrante del Direttivo Nazionale di Rete Italia Web nonché responsabile di redazione per il Centro Sud Italia.

Retewebitalia.net ha come obiettivo di ridare attualità, attraverso la comunicazione online, i valori Costituzionali del lavoro e dell’impresa, creando collegamenti in ogni settore per rilanciare il

Paese in questo difficile momento storico.

Retewebitalia.net. è il primo network italiano con 60 quotidiani on-line, testate giornalistiche italiane da nord a sud, ed è stato costruito con l’impegno e la fiducia dei Direttori e degli Editori di tutte le testate presenti.

Riunisce ed è fondato sulla collaborazione e la pubblicazione delle web news che i quotidiani diffondono e tra loro si scambiano per un servizio di informazione capillare dai territori di tutta Italia.

Un servizio sociale di informazione in crescita a sostegno dell’editoria italiana on-line. La web news diffonde e storicizza la notizia generando il progresso e la crescita del Nostro Grande Paese.

Retewebitalia.net si pone come interlocutore della politica, della cultura, del servizio sociale specie dei ceti più deboli e di tutti coloro che intendono rilanciare il dialogo e la concertazione attraverso la comunicazione di qualità nonché la crescita professionale delle risorse umane che operano nel settore della

comunicazione.

Il presidente del Network, Dr. Marcello Silvestri, ha detto “Ora con l’ingresso del Dr.Antonio Peragine, nel “Board di Reteitaliaweb.net, con un incarico che evidenzia le Sue importanti capacità di relazioni ,culturali e umane sarà polo di nuove sinergie e di energie nel cuore pulsante del Paese”,un grande protagonista della comunicazione italiana ed editore .