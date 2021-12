Risultati Finali Serie D/H, 18^giornata: Bitonto, vittoria nel big match 2-0 contro il Francavilla

In attesa dei due recuperi dell’Audace Cerignola, il Bitonto chiude il 2021 al primo posto in classifica a pari punti con il Francavilla. I ragazzi di mister Claudio De Luca confermano la propria imbattibilità tra al “Città degli Ulivi” e si aggiudicano il big match contro la capolista, guidata dall’ex Nicola Ragno.

I padroni di casa passano in vantaggio poco prima dello scadere della prima frazione con un contropiede condotto da Taurino e Santoro. La deviazione di Di Ronza favorisce i neroverdi, che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Secondo tempo. Locali subito all’attacco. Ripartenza guidata dal non-velocissimo Iadaresta, assist in verticale perfetto per Santoro che però non colpisce bene in diagonale di sinistro e non spaventa Prisco.

Il Francavilla alla ricerca del pareggio, tuttavia, i Ragno Boys (cinque cambi per lui) non arrivano mai al tiro “pulito” verso Martellone. Bitonto, da par suo, sempre attento, concentrato e pronto a far male in ripartenza.

Al 37, Iadaresta, ancora una volta chiamato ad avviare l’azione offensiva distante dall’area di rigore, apre a sinistra per D’Anna, un paio di falcate per lui e ingresso in area.

Palla in mezzo per bomber Santoro, che non perdona! Nono gol in Campionato personale e 2-0 neroverde, che vuol dire aggancio al primo posto. Francavilla non più solo in testa alla classifica, Cerignola alla finestra con due partite in meno e tre punti di ritardo dall’inedita leadership doppia franca-bitontina.

U.S. Bitonto (4-3-3): Martellone; Turitto, Colella D., Lanzolla, Guarnaccia (27′ st Colaci); Mariani (45′ st Colella S.), Manzo (27′ pt Iadaresta), Piarulli (51′ st Radicchio); Taurino (38′ st Palumbo), Santoro, D’Anna. A disp.: Lonoce, Germinio, Rapio, Rimoli. All.: De Luca.

F.C. Francavilla (3-5-2): Prisco; Ferrante (33′ st Gentile), Di Ronza (3′ st Nicolao), Russo; Cristallo (20′ st Vaughn), Langone (43′ st Petruccetti), Ganci, Melillo, Polichetti; Nolè (27′ st De Marco), Croce. A disp.: Daniele, Antonacci, Cabella, Tribuno. All.: Ragno.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.

Assistenti: Bartoluccio di Vibo Valentia e Roperto di Lamezia Terme.

Marcatori: 44′ pt aut. Di Ronza, 36′ st Santoro.

Note: ammoniti: Santoro, Langone, D’Anna, Ganci; angoli: 4-1; recupero: 2′ pt, 7′ st.

SERIE D/H – 18^GIORNATA

Bitonto – Francavilla 2-0

Casarano – Nocerina 2-1

Casertana – Molfetta 2-4

Lavello – Sorrento 0-2

Mariglianese – Brindisi 1-1

Virtus Matino – Rotonda 1-1

Nardò – Fasano 2-0

Gravina – Nola 1-0

Ore 18

Bisceglie – Altamura

Rinviata a data da destinarsi: Cerignola – San Giorgio

CLASSIFICA

Bitonto 37

Francavilla 37

Audace Cerignola 34**

Gravina 32

Fasano 30

Casertana 29

Nocerina 27

Lavello 27

Mariglianese 25

Sorrento 25

Molfetta 24

Nardò 22

Rotonda 21 (-8)

Team Altamura 20

Nola 19

Casarano 19

Bisceglie 17

San Giorgio 14*

Virtus Matino 9

Brindisi 9*

*una gara in meno

**due gare in meno