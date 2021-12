Serie D/H: Francavilla-Lavello in diretta su Sportitalia

Telecamere puntate sul big match del Girone H Francavilla-Lavello in programma domenica 19 dicembre alle 14.30. Sportitalia trasmetterà in diretta l’evento che andrà in scena allo stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (Pz).

Telecronaca di Gabriele Schiavi, commento tecnico affidato a Giuseppe Commisso. Tutto live sul canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560. Live anche sull’app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android. La partita sarà disponibile anche on demand.