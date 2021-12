Futsal Senise: ottima vittoria sul Potenza C5. Masiello: ‘Successo per la società’

Una straordinaria prima frazione regala al Futsal Senise tre punti di platino nello scontro diretto interno con il Potenza C5. La gara parte subito male visto che gli ospiti passano immediatamente in vantaggio con i bianconeri che si porteranno sul 3-1. La gara scorre e dopo il 4-4 i ragazzi di Masiello sono protagonisti di un vero e proprio show che gli permette di andare al riposo sull’8-4. Nella ripresa si inizia a sentire la stanchezza dovuta alla rotazione limitata e si sciupano almeno tre, quattro importanti occasioni con il Potenza che segna l’8-7 solo a sette secondi dal termine.

Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero Nicola Masiello: “Quella di sabato è stata una gara particolare in cui sono stati vissuti degli alti e dei bassi. Abbiamo disputato un gran primo tempo in cui abbiamo sbagliato quattro volte senza concedere altro all’avversario. A livello offensivo la prima frazione è stata clamorosa visto che siamo andati a segno otto volte. Nella ripresa si è visto un bel Potenza che aveva a disposizione una maggiore rotazione. Ma noi, pur pagando la stanchezza, siamo riusciti a trovare le misure. Obiettivamente non abbiamo disputato un buon secondo tempo: potevamo chiuderla ma non abbiamo mai rischiato più di tanto con l’ultimo gol rossoblù arrivato a sette secondi dalla fine”.

Una vittoria preziosa…:

“Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima. La mia squadra è in crescita tanto che veniamo da quattro risultati utili consecutivi con tre, quattro atleti costretti a giocare l’intera gara. Stiamo compiendo un mezzo miracolo con un gruppo d’italiani importante. C’è più fiducia e sono molto contento anche perché avremmo meritato questi risultati già da prima. Ora va trovata la chiave per migliorare nella ripresa e servirà qualche intervento sul mercato: la società è già al al lavoro. I problemi ci saranno. A questi ragazzi va fatta una statua”.

Una dedica speciale:

“Dedico questa vittoria alla società: se lo merita davvero. In questo momento saremmo salvi: è stato un dicembre fantastico. Possiamo solo fare meglio…”.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-POTENZA C5 (8-4) 8-7 Marcatori: 0’30” Gines (P); 5’00” Defina (S); 5’30” e 5’40” Giannace (S), 5’52” Telesca (P), 17’00” Dipinto (S), 17’30” Goldoni (P), 18’00 Gines (P), 18’20” Dipinto (S), 18’40” Giannace (S), 19’00” Dipinto (S), 19’40” Giannace (S), 4’00” st Gines (P), 5’52” st Telesca (P), 19’30” st Avallone (P)

FUTSAL SENISE: Plaza, Grandinetti, Urgo, Capalbo, Volpe, De Fina, Di Pinto, Guerriero, Guerriero, Giannace, Iorio. All. Masiello

POTENZA C5: Forliano, De Oliveira, Telesca, Trivigno, Avallone, Basentini, Lorpino, Gines, Goldoni, Claps, Lioi (K), Sagarese. All. Santarcangelo

Note: Ammoniti: Dipinto e Giannace (S); Lorpino (P) Espulsi: ne

Arbitri: Giannelli e Agostinelli di Bari. Cronometrista: Argento di Moliterno

Spettatori: Circa 50