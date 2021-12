Planet or Plastic? – Giornata dedicata ai docenti all’interno della mostra di National Geographic ospitata dal teatro Margherita di Bari

Planet or Plastic? propone un evento dedicato ai docenti. L’esclusiva mostra fotografica curata da National Geographic e organizzata da CIME, ospitata dal teatro Margherita di Bari dal 2 dicembre 2021 al 13 marzo 2022, apre le sue porte a tutti gli insegnanti attraverso una presentazione che si avvale del sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del supporto dell’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Bari rappresentato da Paola Romano, che ha messo a disposizione delle scuole primarie di Bari dei bus gratuiti per raggiungere la mostra.

Appuntamento martedì 14 dicembre a partire dalle ore 16.30 nello stesso teatro Margherita , per una simulazione di guida della mostra per gli studenti, attraverso approfondimenti e spazi dedicati. L’intento dell’incontro è quello di consentire ai docenti di approfondire i temi, i contenuti, la narrazione e il percorso espositivo di Planet or Plastic? per permettere loro di valutare l’efficacia educativa della mostra e, al tempo stesso, ricevere tutte le informazioni per poter preparare i propri studenti all’esposizione. I percorsi saranno realizzati da guide ambientali della associazione Terrae in collaborazione con la Cooperativa Ulixes.

Planet or Plastic? è, infatti, una mostra fotografica internazionale destinata ad un pubblico di adulti e ragazzi, le cui immagini sono una testimonianza reale delle gravi conseguenze ambientali dovute all’eccessivo utilizzo della plastica nell’ambito della nostra vita quotidiana.

L’esposizione – curata da Marco Cattaneo, Direttore di National Geographic Italia – e organizzata da CIME (curatrice anche dell’edizione barese del World Press Photo) raccoglie scatti dei più grandi fotoreporter del National Geographic ed un lavoro fotografico artistico intitolato Soup, letteralmente zuppa, della pluripremiata artista britannica Mandy Barker, che da diversi anni indaga insieme a scienziati e ricercatori sugli effetti devastanti della plastica con l’obiettivo di provocare una forte reazione nello spettatore. Completa il percorso la proiezione del documentario di National Geographic “Punto di non ritorno” del regista premio Oscar Fisher Stevens e dell’attore premio Oscar e Messaggero della Pace per conto dell’ONU Leonardo Di Caprio: un affascinante resoconto sui drammatici mutamenti che si verificano oggi in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici.

Si tratta di un progetto che ha come obiettivo il coinvolgimento dello spettatore in un percorso di riflessione e di consapevolezza sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità nei confronti del pianeta e che è pensato, in particolar modo, come percorso di formazione e di informazione destinato alle nuove generazioni.

Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della regione potranno prenotarsi alla giornata di presentazione del 14 dicembre 2021 scrivendo una mail all’indirizzo info@planetorplasticbari.it nella quale dovranno indicare i propri riferimenti e numero di telefono per essere ricontattati.

ORARI MOSTRA

Tutti i giorni: 9.00 – 13.00 / 15.30 – 21.30 (La biglietteria chiude 30 minuti prima)

L’accesso è consentito a un numero contingentato di visitatori, finalizzato a garantire un’adeguata distanza interpersonale. All’ingresso sarà misurata la temperatura. I visitatori sono tenuti ad indossare la mascherina per tutta la permanenza in museo e di mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri. Sono previsti erogatori di gel disinfettante a disposizione del pubblico. Viene assicurata la regolare, costante e periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti museali.

Info: + 39 351 145 9819 | info@planetorplasticbari.it | www.planetorplasticbari.it