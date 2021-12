LANTERNE VERDI: UN NATALE DI ACCOGLIENZA E DI SPERANZA

La Cooperativa Auxilium aderisce all’appello del quotidiano dei vescovi italiani Avvenire (rilanciato anche dal settimanale L’Espresso) di accendere una luce verde nei presepi, nelle case, nei luoghi di lavoro, per far sentire che non vogliamo rassegnarci a quello che Papa Francesco ha definito un “naufragio di civiltà”.

Ogni struttura dove opera Auxilium in Italia si sta illuminando del colore della speranza (RSA, Case di riposo, Ospedali, Residenze psichiatriche riabilitative, Case famiglia per minori, Centri accoglienza, uffici) ricordando i polacchi di frontiera che hanno acceso luci verdi nelle loro case, per far sapere ai migranti bloccati nel gelo al confine con la Bielorussia che lì avrebbero trovato soccorso e accoglienza.