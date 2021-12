UILTUCS: NOMINATO COMMISSARIO BASILICATA

L’Esecutivo Nazionale UILTUCS-UIL ha nominato il Segretario Nazionale della UILTuCS Giuseppe Zimmari commissario per la Basilicata affidandogli anche i poteri di nomina di subcommissari che possano coadiuvarlo nella gestione provvisoria della Struttura nella preparazione del Congresso che ripristinerà gli Organismi statutari e la loro funzionalità. L’organismo dirigente sindacale ha confermato la sospensione a tempo indeterminato da tutte le cariche ricoperte nell’Organizzazione da Rocco Della Luna, già disposta con modalità d’urgenza dalla Segreteria Nazionale in data 29 novembre scorso. L’Esecutivo infine auspica, che Della Luna possa chiarire le proprie responsabilità ed uscire indenne dall’indagine in corso. Il commissario Zimmari è atteso a Potenza nei prossimi giorni per i primi adempimenti organizzativi.