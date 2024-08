Navette aeroporti, intervengono Marrese, Cifarelli e Lacorazza

“Sarà per il noviziato ma non abbiamo ancora compreso quale sia la strategia in campo riguardante la questione del trasporto pubblico locale e all’interno di questo tema la vicenda dei trasferimenti da e per gli aeroporti intorno alla regione Basilicata”. È quanto dichiarano i consiglieri regionali del PD Marrese, Cifarelli e Lacorazza.

“Abbiamo assistito – continuano i Consiglieri del PD – ad un rapida risposta dell’attuale assessore ai trasporti, Pasquale Pepe, circa l’attivazione delle navette da e per l’aeroporto di Pontecagnano.

Non siamo qui a rivendicare la primogenitura dell’importanza di questa scelta ma non si comprende il ritardo con il quale è stato fatto il provvedimento che riguarda il trasporto da e per Bari che, secondo quanto sia apprende, avverrà solamente dal 26 agosto e con solo due corse, ovvero insufficienti, perché si tiene scoperta l’intera fascia serale.

Tuttavia, questa questione, riguarda più in generale uno sbagliato approccio a questi argomenti perché manca la cosiddetta ‘visione regionale’ di quello che è e sarà il trasporto pubblico locale”.

“Si ripropone – sottolineano gli esponenti del Pd – la questione della modifica o meno del ‘Piano regionale del Trasporto Pubblico Locale’ messo a bando e andato deserto nell’ultima gara.

È del tutto evidente che la questione dei collegamenti da e per gli aeroporti fuori regione deve essere dentro una strategia da esprimere attraverso il piano regionale dei trasporti”.

“Ci aspettiamo – concludono Marrese, Cifarelli e Lacorazza – che l’assessore Pasquale Pepe, con anche la delega di Vicepresidente della Giunta regionale, proceda a dichiarare pubblicamente quale sia la sua intenzione rispetto al piano regionale dei trasporti, questione esiziale per tantissimi cittadini e territori della Basilicata”.