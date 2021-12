In considerazione della rilevata positività di una alunna frequentante la classe IV Primaria Plesso San Pietro di Senise, il Dirigente Scolastico Prof. Avv. Francesco D’Amato previo accordo con l’Asl competente, ai sensi di quanto disposto dalla circolare 50079 del 03/11/2021 e s.m.i., congiunta Ministero dell’Istruzione-Ministero della Salute n. 50079 del 03/11/2021 e s.m.i., ha disposto la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza della classe IV Primaria Plesso San Pietro- Senise e la contestuale attivazione della didattica digitale integrata.

Tutti i contatti stretti saranno sottoposti, come da comunicazione che riceveranno dall’Asl territoriale, a tampone di verifica a T0. Conseguentemente, se non verranno registrate ulteriori positività, sarà immediatamente ripresa la didattica in presenza per i soggetti negativi all’attività di testing.

https://www.icnicolasolesenise.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/sospensione-didattica-in-presenza.pdf