Masiello Futsal Senise: una gara importantissima quella con il Mirto

Una partita già da dentro o fuori quella con il Mirto, per il Futsal Senise: lo conferma il tecnico Nicola Masiello:

“Il gruppo, dopo il pareggio di sabato, ha preso consapevolezza. Pur avendo una rotazione ridotta all’osso il gruppo si è allenato con convinzione, cresce e sono convinto che potremo dire la nostra”.

Una gara importantissima quella con il Mirto…:

“Quella di sabato è una partita da dentro o fuori: questo vale un po’ più per noi che giochiamo in casa e abbiamo un punto in meno rispetto agli avversari. Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta”.

Presentiamo il prossimo match:

“Sarà una partita complessa anche per via della rotazione: perciò dovremo giocare con attenzione e centellinare le energie attaccando con cinismo. Servirà la gara della vita: in questo mese dobbiamo, assolutamente, raccogliere punti”.

Traguardo importante:

“Sabato festeggerò la mia cinquecentesima panchina e per me è una bella soddisfazione: vorrei festeggiarla con una vittoria. E’ un traguardo importante visto che mi sono prefissato di raggiungere le mille… Cinquecento a trentanove anni è già tanto”.