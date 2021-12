GIORNATA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, BARDI:SÌ AD AZIONI CONCRETE

“La Giornata internazionale delle persone con disabilità ci ricorda oggi l’impegno delle Istituzioni a promuovere i diritti e il benessere dei disabili.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite ha declinato i capisaldi per il benessere delle persone con disabilità, ribadendo la necessità di garantire una effettiva partecipazione politica, sociale, economica e culturale della società secondo il principio di uguaglianza.

Partendo da questi presupposti siamo tutti tenuti a mettere in campo le migliori misure possibili per attenuare gli ostacoli che limitano il rispetto dei diritti imprescindibili delle persone con disabilità a vivere in modo indipendente la loro vita.

La Regione Basilicata ha è da sempre attuato azioni per la tutela delle persone con disabilità, delle loro famiglie e promosso opportunità di inclusione, anche attraverso l’integrazione dei servizi sociali, educativi e sanitari.

Non sono mancate azioni per assicurare la continuità assistenziale scuola-extra scuola- famiglia e percorsi di crescita e di integrazione.

Inclusione lavorativa, formazione, work experience, sussidi didattici, eliminazione barriere architettoniche, assistenza scolastica e nella vita, ospitalità diurna, supporto alle famiglie, accesso alle spiagge e ad altri luoghi pubblici: sono queste le parole d’ordine sulle quali contiamo di rafforzare il nostro impegno, partendo da un censimento aggiornato su base dati Inps.

Tutti insieme, pubblico e privato, dovremo attuare una rete sinergica di opportunità, svincolata più possibile da burocrazie e concreta nei fatti”.

È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.