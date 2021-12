BANDO 6.1, SAN FELE E ACCETTURA PROSSIME TAPPE TOUR DIVULGATIVO

Si aggiungono altre due tappe al tour divulgativo, promosso dalla Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali, sul nuovo avviso pubblico “Primo insediamento in agricoltura 2021”, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Basilicata 2014-2020.

I prossimi incontri si svolgeranno lunedì 6 dicembre, nella Sala consiliare di San Fele, alle 17 e giovedì 9 dicembre, nel Museo dei Culti Arborei di Accettura, sempre alle 17.

“Vogliamo far sentire la nostra vicinanza a tutti i territori della regione – sottolinea il vicepresidente e assessore al ramo Francesco Fanelli – per questo abbiamo ritenuto di ampliare gli appuntamenti in programma.

Il forte interessamento dei giovani agli incontri è un segnale importante che auspichiamo porti a dei buoni risultati.

Questo era un bando molto atteso, per il quale ci sono risorse consistenti, pari a 15 milioni di euro.

Tale misura può contribuire a rivitalizzare anche le aree interne della nostra regione, grazie alle scelte dei giovani che decideranno di investire in Basilicata, mettendo in piedi imprese agricole moderne e sempre più ecosostenibili”.

Dopo un lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia, questi incontri rappresentano momenti di confronto molto importanti per i giovani beneficiari, poiché potranno porre domande dirette agli esperti dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione del PSR.

Per favorire la massima pubblicità e conoscenza del bando, i contenuti saranno consultabili e scaricabili sul sito http://europa.basilicata.it/feasr/

Per ogni incontro è prevista la partecipazione di un esperto della lingua dei segni al fine di garantire parità di accesso alle persone con deficit uditivo.

Il link per prenotare la partecipazione in presenza agli incontri territoriali è il seguente: http://europa.basilicata.it/feasr/misura-6-1-bando-2021-incontri-territoriali