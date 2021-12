Regione Basilicata : campagna di informazione su terza dose vaccino anticovid-19

Tutti gli over 60 e i soggetti fragili possono, sempre passati 150 giorni dall’ultima somministrazione, recarsi direttamente negli hub vaccinali lucani, e chiedere di ricevere la #terzadose.

Anche in questo caso, come è accaduto per il primo ciclo, sarà necessario portare con sé la propria tessera sanitaria e compilare l’apposito modulo di accettazione.

Chi ha da 40 a 59 anni deve invece prenotare la somministrazione tramite il portale Poste, raggiungibile al seguente link Clicca qui

È possibile ricevere la terza dose anche presso il medico di medicina generale (o di famiglia) che ha aderito alla campagna di vaccinazione.

Qui le schede della Regione Basilicata (Clicca qui)