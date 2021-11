V FORUM SANITA’ FUTURA: CONFERENZA STAMPA MARTEDI’ 23 NOVEMBRE

I temi del V Forum Sanità Futura Forum organizzato per il 26 e 27 novembre per la prima volta a Melfi nei suggestivi ambienti del Castello e del Vescovado di Melfi saranno presentati ai giornalisti e agli operatori dell’informazione MARTEDI’ 23 prossimo in un incontro a Potenza con inizio alle ore 10,30 presso la Sala A del Palazzo del Consiglio Regionale.

L’iniziativa, dal titolo “Covid Long Term Life”, ha come parole d’ordine i nuovi fabbisogni sanitari del 2022 declinati in tutti gli aspetti, dalle liste di attesa, alle scelte da compiere per la riorganizzazione della sanità sul territorio, le case di comunità, Pnrr, assistenza integrata e tecnologie.

Il forum di Sanità Futura affronterà queste tematiche in un evento che vedrà in due giorni la presenza di relatori di caratura nazionale e regionale negli ambiti di governance di sistema e medico-sanitario , considerando sempre il doppio focus paziente-sistema.

All’incontro parteciperanno anche i massimi rappresentanti regionali in ambito sanitario ed amministrativo e sarà l’occasione per fare il punto della situazione lucana, con l’intento di mettere in luce i nuovi fabbisogni e le nuove prospettive, proponendo soluzioni specifiche da applicare nella nostra Regione.

Il tutto affrontato con un approccio innovativo, tecnologico, territoriale, multidimensionale e multispecialistico.

L’obiettivo di Sanità Futura è stato da sempre quello di offrire, con il dialogo e il confronto, un reale contributo alla costruzione di un modello di buona sanità e di buona salute pubblica, in un’ottica di “trasparenza e legalità”.

Alla conferenza stampa di martedì 23 parteciperanno Giuseppe Demarzio, presidente Sanità Futura, Michele Cataldi presidente Polimedica Melfi e l’assessore regionale alla Salute Rocco Leone.