LND eSport – Presentati i gironi della Serie D virtuale, 21/22

Presentati i 3 gironi della eSerieD 21/22

Trastevere e Recanatese nel girone A,Varese nel B. Esame girone C per il Savoia, in compagnia di Sorrento, Fasano, Ostiamare e altre, insidiose, outsider . Domani i calendari del Campionato d’Italia virtuale

Roma, 12 novembre 2021 – Svelata nella serata di ieri, in diretta sul canale Twitch ufficiale della LND eSport www.twitch.tv/legadilettantiesport , la composizione dei 3 gironi che animeranno, da lunedì prossimo, la nuova stagione esportiva della Serie D.

Subito dopo i saluti istituzionali del coordinatore della LND eSport Santino Lo Presti, del vice presidente vicario Ettore Pellizzari e dei membri della commissione Carlo Cuomo, Davide Bonato e Nicola Vilella è andato in scena il sorteggio ufficiale sede centrale della Lega Nazionale Dilettanti in Roma.

A commentare dallo studio la nuova eSerieD le voci e i volti di Marco Brandino, Lorena Rusu ed Enrico Coviello: staff pronto a raccontare sfide e percorso del “Campionato d’Italia” virtuale ma non solo.

La stagione, come noto, prevede la terza edizione del campionato eFemminile, la seconda edizione della LND eCup (GTZ), la prima “Italy Women’s eCup” ed il primo, sperimentale, Torneo delle Regioni (LND Region’s eCup).

Il criterio del sorteggio per la distribuzione delle 42 Società nei 3 gironi, ai nastri di partenza è stato il seguente: prima estrazione per le 3 squadre “testa di serie” Trastevere, Varese e Savoia rispettivamente 1^, 2^ e 3^ classificata nell’ultima final eight disputata a Gallipoli, presso il Caroli Hotel Le Sirené; seconda estrazione per le 6 squadre neopromosse dalla eSerieE con assegnazione di 2 team per ogni girone; terza ed ultima estrazione per le restanti squadre, in ordine random.

La composizione dei 3 gironi:

Girone A

Trastevere

Ventimiglia

Olympia Cedas Sulmona

Mariglianese

Virtus Ciserano Bergamo 1909

Luparense

Recanatese

San Giugliano City Nova

Audace Cerignola

Aurora Alto Casertano

Flaminia Civita Castellana

Desenzano Calvina

Prato

Atletico Terme Fiuggi

Girone B

Città di Varese

Ladispoli

Palermo C5

FC San Giorgio

Santa Maria Cilento

Rimini

Crema 1908

Chieri

Mestre

Città di Acireale 1946

Seravezza Pozzi Calcio

Sona Calcio

Insieme Formia

Brindisi

Girone C

Savoia

Vesta eSport

Real Terre e Acqua

Lornano Badesse

Afragolese

Città di Fasano

Follonica Gavorrano

Villa Valle

Cassino 1924

Leon

Borgo San Donnino

Sorrento 1945

Ostiamare Lido Calcio

Giugliano Calcio 1928

