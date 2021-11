ANNALISA TURANO SCRIVERE DI TE IL BRANCO PUBLISHING

Primo singolo per la cantautrice milanese Annalisa Turano, in tutti gli store digitali con il singolo “Scrivere di te”, una ballad pop dal testo molto toccante.

Annalisa: -Oggi mamma e moglie dopo un periodo buio della sua vita decide riaprire quel cassetto e portare i suoi brani nel mondo della musica. Partendo proprio da quel periodo buio nasce questo mio primo inedito, “Scrivere di te”, una canzone con un messaggio forte, che parla di quel sentimento così grande da non poterlo neanche esternare, la perdita di qualcuno a noi legato, qualcuno venuto a mancare troppo presto ma vivo in noi e nei nostri ricordi-.

Turano Annalisa è nata a Milano il 15/08/1991. La sua passione per il canto nasce con lei praticamente, fin da bambina, ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni all’età di 14 anni Età in cui fantasticava sul suo futuro cantando nelle piazze, ma quelle canzoni e quei sogni sono rimasti chiusi in un cassetto.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UWwdszxcQOs