Futsal Senise Grandinetti su prossimo match con Palo del Colle

Un momento particolare frutto di tanta sfortuna e di una rotazione limitata quello del Futsal Senise che sabato prossimo ospiterà il Palo del Colle in un match in cui bisogna fare, assolutamente, punti come conferma l’espertissimo centrale Alfredo Grandinetti:

“Nonostante i risultati abbiamo ricevuto parecchi complimenti per il gioco che stiamo esprimendo:purtroppo non stanno arrivando i punti.

Restiamo tutti uniti consapevoli di aver affrontato le due capoliste. Già da sabato possiamo e dobbiamo ripartire. La salvezza è alla nostra portata”.

Come procede la settimana?:

“Il morale non è dei migliori vista la classifica. Dobbiamo trovare la forza giusta per risalire già da sabato cercando il bottino pieno”.

Che avversario è il Palo del Colle?:

“Conosco due ex Matera vale a dire Contini e Fabiano oltre al loro allenatore che è molto tenace e punta sulla pressione. In casa non possiamo, però, lasciare più punti a nessuno”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA