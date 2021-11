FRANCAVILLA IN SINNI : Venerdì 12 Novembre presentazione avviso pubblico sostegno, rilancio,sviluppo,innovazione attività produttive

Venerdì 12 Novembre alle ore 17:30 presso la ex sala consiliare di Via Porta Pia a Francavilla in Sinni sarà presentato l’avviso pubblico : Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive.

Area Interna Mercure – Alto Sinni – Val Sarmento

Interveranno

Romano Cupparo Sindaco di Francavilla in Sinni

Giuseppina Lo Vecchio Responsabile procedimento della misura

Gabriella Megale Amministratore Sviluppo Basilicata

Francesco Cupparo Assessore Attività Produttive