LND Basilicata nominato l’ufficio di presidenza del Comitato

Nel corso del Consiglio direttivo del Comitato Regionale della Lnd Basilicata, riunitosi oggi, il presidente Emilio Fittipaldi ha scelto il nuovo ufficio di presidenza che sarà composto da Giuseppe Palazzo in qualità di vice presidente vicario e Domenico Ilvento vicepresidente.

” Un proposto – afferma il presidente del CRB Emilio Fittipaldi– al consiglio direttivo di eleggere Pino Palazzo, attuale responsabile del calcio a 5 regionale, come vice presidente vicario e il consigliere Domenico Ilvento come vice presidente.

Una scelta fiduciaria che ho ritenuto opportuno fare per “Pino” e in particolare per “Mimmo” e anche per dare al materano una rappresentanza significativa che mancava da tempo”.