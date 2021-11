Futsal Senise, Masiello: “Contro il Futsal Bitonto mi aspetto una gara durissima”

Continua il periodo particolare e difficile per il Futsal Senise in vista della delicatissima sfida con il Futsal Bitonto che il tecnico Nicola Masiello presenta così: “Anche in questa settimana abbiamo lavorato sodo.

Ovviamente ci sono dei problemi ma siamo chiamati a stringere i denti. L’importante è reagire anche perché, fino ad ora, la squadra ha trovato davanti avversari forti. E’ nelle difficoltà che si vede l’anima e la forza della squadra”.

Che avversario è il Futsal Bitonto?:

“Si tratta di una squadra molto forte e e solida che, come noi, all’inizio non ha avuto un calendario facile. La loro classifica può ingannare visto che hanno giocato con Itria, Venafro e il derby pareggiato nel finale con il Palo. A differenza nostra hanno già risposato. Mi aspetto una gara durissima”.

Interventi sul mercato?

“La società lavora per migliorare l’organico ed è consapevole delle difficoltà. Per ora il piano societario è quello di sostituire calciatori.

A breve avremo una defezione in rosa che verrà sostituita. Per ora la rotazione è limitata. Dobbiamo stringere i denti e sperare che negli scontri diretti i ragazzi siano tutti a disposizione”.