AGRITURISMI, BANDO A SOSTEGNO MULTIFUNZIONALITÀ AZIENDE AGRICOLE

Diversificare l’attività agricola e favorire un incremento delle fonti di reddito delle imprese, puntando sulla multifunzionalità.

Con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro rivenienti dalle risorse aggiuntive per il biennio di transizione 2021-2022, la Regione Basilicata, su proposta del vicepresidente e assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Fanelli, ha approvato il bando relativo alla Misura 6.4.2 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, sottomisura 6.4.2 “Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali”, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Si tratta della seconda edizione del bando (la prima è targata 2019) che ha l’obiettivo di sostenere investimenti volti alla creazione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche e sociali migliorando le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiandone la ristrutturazione e l’ammodernamento.

Al bando possono partecipare gli imprenditori agricoli operanti sul territorio regionale.

Tra i requisiti richiesti: l’iscrizione alla Camera di commercio, all’Inps, all’elenco regionale degli operatori agrituristici e a quello delle fattorie didattiche, il possesso della partita Iva e del fascicolo aziendale aggiornato.

Il sostegno sarà erogato in regime di de minimis e sotto forma di contributo in conto capitale per una entità massima pari al 50 per cento del costo dell’investimento totale e fino a 200 mila euro per azienda.

Gli interventi, orientati a favorire la fruibilità aziendale anche a persone con disabilità, dovranno riguardare il recupero funzionale di immobili, piccole costruzioni ex novo per la realizzazione di laboratori polifunzionali, aule didattiche e servizi, agricampeggi, aree verdi attrezzate, allestimento di spazi per musei sulle tradizioni contadine, sistemazioni esterne, piccole piscine, campetti pluriuso anche per il turismo equestre, acquisto di nuovi impianti, macchinari, hardware, software, arredi e attrezzature.

“La finalità di questo secondo avviso è di favorire, in questa fase post pandemia, la ripresa dell’ospitalità rurale e dell’accoglienza attraverso la rete degli agriturismi e delle fattorie multifunzionali.

Si vuole rafforzare il sistema del turismo rurale – spiega il vicepresidente Fanelli – supportando le nostre aziende agricole a diversificare l’attività e a favorire investimenti all’insegna di un’agricoltura legata al territorio, alle produzioni, alle tradizioni.

Non va poi trascurato il contributo che proprio la rete degli agriturismi apporta alla commercializzazione dei prodotti lucani, mediante la vendita diretta in azienda”.

Le domande di sostegno potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale telematico Sian nel termine ultimo di 80 giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BURB.

Il bando è consultabile sul sito del PSR Basilicata all’indirizzo http://europa.basilicata.it/feasr/ e su quello della Regione Basilicata.www.regione.basilicata.it.