SENISE : celebrazione per la giornata dell’Unita’ Nazionale e delle Forze Armate

Questa mattina alle ore 11:00 anche Senise ha ricordato la giornata dell’unita’ nazionale e delle forze armate.

Presenti alla cerimonia il presidente del consiglio comunale Francesco Palazzo, il comandante della polizia municipale capitano dott.ssa Rosalba di Bitetto, rappresentanti delle forze armate, rappresentanti della protezione civile di senise, il consigliere di minoranza Armando Roseti, il Cavaliere della Repubblica Nicola Latronico, vittima del dovere in vita.

I due parroci di Senise don Giovanni Lo Pinto e don Francesco Lacanna hanno celebrato un breve momento di preghiera in ricordo di tutti i caduti delle guerre sotto le lapidi ed il monumento in loro ricordo, ed una benedizione per tutti i presenti.

Alla fine della cerimonia e’ stata deposta una corona di fiori in ricordo dei caduti di tutte le guerre sotto il monumento a loro dedicato, ed il consigliere Roseti ha liberato in cielo dei palloncini tricolore.