Federica Pellegrini si sposa: dice sì a Matteo Giunta

Federica Pellegrini ha mandato in tilt i social questo weekend dando la notizia che tutti stavano aspettando: la Divina convolerà presto a nozze con Matteo Giunta, suo ex allenatore di nuoto.

È stata la stessa coppia ad annunciarlo, condividendo sui social due romantici scatti della proposta di matrimonio accompagnati da una didascalia che non lascia alcun dubbio, con tanto di citazione alla celebre canzone di Vasco Rossi: “Io e te all’infinito e tutto il mondo fuori”, si legge sotto alla foto che ritrae Matteo in ginocchio mentre apre la scatola contenente l’anello di fidanzamento. Anello che poi è stato mostrato con un selfie pubblicato questa volta sul profilo del futuro marito, che ha voluto sottolineare di essere “un ragazzo fortunato”, per restare sempre in tema musicale.

«Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere», aveva raccontato lo scorso agosto la Divina in un intervista al Corriere della Sera. «In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico, non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra. Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella volevamo stare tranquilli. Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti “che roba strana”».