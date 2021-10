Futsal Senise: Pesante sconfitta interna con l’Itria

E’ andato tutto storto al Futsal Senise che sabato pomeriggio è caduto pesantemente in casa per 3-11 con la corazzata Futsal Itria.

Una gara partita malissimo per i lucani che dopo neanche due minuti erano già sotto di due gol e che vanno a riposo, addirittura, sul punteggio di 0-8 (due legni colpiti).

A commentare la sconfitta è il tecnico bianconero Nicola Masiello: “Quella di sabato è stata una partita pessima in cui non siamo mai entrati in gara.

L’Itria ci è stata superiore in tutto: si sono rivelati bravi, solidi e forti Non siamo stati all’altezza soprattutto nel primo tempo che, da parte nostra, è stato pessimo.

Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che si poteva perdere: ma non così… Fino ad ora, nonostante le due sconfitte rimediate avevamo sempre ben figurato: sabato c’è stato un passo indietro”.

LA GARA: “Dopo neanche due minuti eravamo sotto di due gol. Pur avendo colpito due pali e aver trovato un ottimo Micoli non siamo riusciti a reagire. Complimenti all’avversario”.

RIPARTIRE: “Ora dobbiamo ripartire da quanto avevamo fatto prima. Questo ko non grava la classifica perché credo che i pugliesi faranno risultato anche con le altre.

Bisogna trovare la forza di reagire: i problemi ci sono e sono tanti ma ciò non dev’essere una scusante. Ricompattiamoci subito in vista di un’altra difficile partita: quella di sabato con il Futsal Bitonto”.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-FUTSAL ITRIA (0-8) 3-11 Marcatori: 1’18” pt Araujo, 1′ 51” pt Punzi, 3′ 17” pt Araujo, 5′ 11′ pt Fanelli, 6′ 51” pt Punzi, 16′ 22” pt e 18′ 01” pt Fanelli, 19′ 13” pt Araujo, 1′ 48” st Ricci, 5′ 40” st Giannace (S), 6′ 49” st Passiatore, 13′ 35” st Fanelli, 18′ 05” st e 19′ 20” st De Fina (S)

FUTSAL SENISE: Plaza, Capalbo, Grandinetti, Urgo, Iorio, Pesce, De Fina, Mastrogiulio, Di Pinto, Guerriero, Giannace, Jimenez. All.: Masiello

FUTSAL ITRIA: Punzi, Passiatore, Miuli, Da Silva, Ricci, Fanelli, Araujo, Altenhofen, Ferrara, Rosato, Felice, Micoli. All.: Convertini

Arbitri: Calfano di Nocera Inferiore e Crescenzo di Salerno. Cronometrista: Carnovale di Moliterno

Note: Ammoniti: Di Pinto (S), Ricci (I), De Fina (S), Gradinetti (S), Araujo (I), Iorio (S) Espulsi: ne