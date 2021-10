Futsal Senise, Masiello: Pronti per affrontare la delicatissima sfida contro l’Itria

Settimana complicata in casa Futsal Senise in vi vista della delicatissima sfida interna con l’Itria che il tecnico bianconero Nicola Masiello presenta così: “La settimana è stata abbastanza complicata. Abbiamo vissuto un inizio di stagione con tante problematiche da sistemare, ma i giocatori a disposizione, seppur pochi, stanno dando il massimo e gliene va dato atto”.

Prossimo avversario l’Itria. Il suo punto di vista sui pugliesi:

“L’Itria è nel “gruppo” delle tre squadre pretendenti alla vittoria. A parer mio è la vera favorita. Si tratta di un gruppo solido e consolidato che ha pochi punti deboli”.

Come va interpretata questa gara?

“Non mi sembra il caso di giocare a carte scoperte anche perché non partiamo con i favori del pronostico. Cercheremo di fare la nostra partita consapevoli della forza dell’avversario ma anche della nostra. Finora siamo in credito con il campionato: tanti episodi non sono dalla nostra parte e la squadra ha raccolto davvero poco in relazione a ciò che ha prodotto. Daremo battaglia, com’è giusto che sia”.