Coppa Italia Eccellenza accedono alla semifinale : Real Senise, Vultur,Marconia e Melfi

Si conoscono le quattro semifinaliste che si sfideranno i prossimi 10 e 24 novembre nella doppia sfida di andata e ritorno di Coppa Italia Eccellenza. Vultur, Melfi, Real Senise ed Elettra Marconia sono le fantastiche quattro che lotteranno per vincere la competizione della coccarda.

I vulturini, campioni in carica, ribaltano il Matera (espulso il portiere Salerno nei primi minuti di gioco) con Grieco ad inizio ripresa e ora tenteranno l’assalto alla finale dopo quella vinta lo scorso 2 gennaio 2020.

I federiciani con un tris nella seconda frazione sconfiggono il Ferrandina: apre un autogol di Meli, raddoppia Lioce e chiude la pratica Potenza (già in gol all’andata per lo 0-1 definitivo).

I sinnici piegano con un gol per tempo il Brienza: Lavecchia e Ardolino (all’andata decisivo per lo 0-1 finale) riportano così in semifinale i bianconeri. Infine gli jonici accedono al turno successivo per il maggior numero di gol fatti in trasferta: dopo l’1-1 in carica, i ragazzi di D’Onofrio riescono ad impattare 2-2 a Castelluccio.

Mercurini due volte in vantaggio con Tassone e Garcia, ma Cirigliano e poi Millesi su calcio di rigore permettono ai rossoblu di centrare il passaggio del turno.

Fonte (I AM Calcio)