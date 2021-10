Valentina Rizzi “FERRO E MAGNETE” RADIODATE 29 OTTOBRE 2021

Valentina Rizzi è una cantautrice nata 28 anni fa e cresciuta a Milano. Dopo aver studiato canto, recitazione, dizione, pianoforte, danza moderna e hip hop, viene scritturata per il suo primo lavoro e, nel 2013, registra come corista nell’album “Bloom” del cantante jazz Andrea Balducci insieme a Joyce Elaine Yuille.Tra il 2014 e il 2016 si esibisce nei teatri dei grandi hotel in Spagna, Tra gennaio e marzo 2017 si esibisce, con il ruolo principale di Crissy, nel musical “Hair” presso il Teatro Ciak di Milano.

Nel 2019 viene ingaggiata da Mondo Marcio come corista per tutto il “Rap God tour”.

“Ferro e Magnete” è il brano di Valentina Rizzi ” le melodie disegnate dalla sua voce sono morbide ed eleganti con sfumature tipiche della musica a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000.