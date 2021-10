Welfare tra nuova programmazione e sviluppo al congresso regionale delle cooperative sociali di Legacoop 26 Ottobre

Welfare tra nuova programmazione e sviluppo al congresso regionale delle cooperative sociali di Legacoop.

Welfare cooperativo tra nuova programmazione e sviluppo è il tema scelto per il congresso delle cooperative sociali aderenti a Legacoop Basilicata, in programma al museo provinciale di Potenza nella mattinata del 26 ottobre.

L’assemblea lucana è la terza tappa del tour “Cooperandare”, il percorso di avvicinamento al congresso nazionale di Legacoopsociali che si svolgerà a Bologna alla fine di novembre: un viaggio lungo l’Italia a trent’anni esatti dalla legge fondativa della cooperazione sociale, la 381/1991, per continuare a costruire, cooperando, una società sana, inclusiva e sostenibile.

L’appuntamento congressuale si colloca in quella che ci si augura essere la coda di un’emergenza in cui la cooperazione è stata ancora una volta in prima linea, dimostrando la sua imprescindibile funzione di erogazione di servizi essenziali, di cucitura dei territori e di argine all’isolamento della popolazione più fragile.

Evidenziando gli sbilanciamenti tra sociale e sanitario, tra ospedale e territorio, tra esigenze organizzative e necessità dei cittadini, la pandemia ha se non altro generato un’accelerazione di un processi di cambiamento.

L’iniezione di risorse per la ripresa rappresenta adesso una straordinaria occasione per una innovazione del modello di sviluppo, a patto che la si affronti in modo integrato, coniugando sviluppo e coesione, con un orizzonte non limitato all’emergenza ma di lungo periodo, in grado di incidere sull’innovazione, sulla sostenibilità e sull’equità dell’intero sistema.

Insieme ai cooperatori sociali presenti e al presidente regionale di Legacoop Innocenzo Guidotti, che introdurrà i lavori, e dopo la relazione del responsabile regionale di settore Giuseppe Salluce e l’intervento di Katia Bellomo del coordinamento lucano di Legacoopsociali, ne discuteranno il dg regionale Domenico Tripaldi, il vicepresidente della Regione Basilicata Francesco Fanelli, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell’Anci e del Forum Terzo Settore.

La cooperazione, con il bagaglio di valori, esperienze e competenze che porta con sé, vuole infatti favorire percorsi di progettazione partecipata per l’innovazione dei servizi e dei modelli di relazione. Concluderà l’iniziativa Eleonora Vanni, presidente nazionale di Legacoopsociali.

Programma

Registrazione partecipanti

Presiede e modera Grazia

Mazzone presidenza Legacoop Basilicata

Saluti

Mario Guarente sindaco di Potenza

Giuseppe Crocco presidente Alleanza delle cooperative Basilicata

Giuseppe Bruno copresidente Alleanza delle cooperative Basilicata

Introduzione

Innocenzo Guidotti presidente Legacoop Basilicata

Relazione

Giuseppe Salluce responsabile Legacoopsociali Basilicata

Interventi programmati

Katia Bellomo coordinamento Legacoopsociali Basilicata

Domenico Tripaldi direttore generale Regione Basilicata

Partecipano

rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali, dell’Anci Basilicata e del Forum Terzo Settore Basilicata

Dibattito

Conclusioni

Francesco Fanelli vicepresidente Regione Basilicata

Eleonora Vanni presidente nazionale Legacoopsociali

adempimenti congressuali