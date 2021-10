Venosa: incontro delegazioni di Basilicata Associazione Nazionale Carabinieri

Nella mattinata di sabato 23 ottobre, presso l’Aula Magna del’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” di Venosa, si è svolto l’incontro tra le delegazioni di Basilicata dell’Associazione Nazionale Carabinieri. A presiederlo il nuovo Ispettore regionale, Generale Luigi Finelli. Durante i lavori sono stati condivisi idee e programmi per il prossimo futuro, d’intesa con i coordinatori provinciali di Potenza e Matera, Marcello Vona e Vito Savino. L’Ispettore, inoltre, ha avuto modo di incontrare il Sindaco della città oraziana Marianna Iovanni, l’Assessora regionale alle infrastrutture Donatella Merra e i Consiglieri regionali Gianni Leggieri e Massimo Zullino.

All’evento, organizzato dal Brigadiere Capo Vincenzo Guadagno, Presidente della sezione ANC di Venosa, ha preso parte anche il socio e neo eletto Assistente spirituale Don Michele Cavallo, in qualità di Vicario episcopale per la pastorale sociale e della legalità.

Nell’occasione è stato presentato ufficialmente al Generale Finelli e alle autorità intervenute il neo costituito Gruppo di Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Venosa, nato per operare nel sociale con finalità assistenziali sul territorio di Venosa.