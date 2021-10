“I COLORI DELLE STAGIONI”, APPUNTAMENTO DOMENICA 24 A MATERA

Primo appuntamento domenica 24 ottobre a Matera con “I Colori delle stagioni”, un’iniziativa organizzata dal Dipartimento all’Ambiente ed Energia della Regione in collaborazione con l’Apt, i Parchi, gli enti e le associazioni, per conoscere inediti di alcune aree della Basilicata in compagnia di guide locali e narratori d’eccezione.

L’appuntamento alle 9,30 presso la Grancia Parco dei Monaci. Si prosegue in un percorso guidato nella Gravina fino alla Chiesa rupestre “Cristo la Selva”.

Alle 12 il programma prevede una visita al vigneto della Tenuta Parco dei Monaci, infine si ritorna alla Grancia dove sarà possibile degustare prodotti tipici.

“I Colori delle stagioni” si colloca nel brand Ambiente Basilicata, con il quale il Dipartimento Ambiente intende fare conoscere quanto si fa di concreto per tutelare il patrimonio naturalistico lucano e avvicinare i cittadini alle buone pratiche di rispetto e difesa del territorio

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando al 3470887980 o inviare una mail all’indirizzo antabasilicata@gmail.com