Protocollo d’intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola: finalmente il rinnovo tanto atteso

Dopo varie sollecitazioni alle parti coinvolte, l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, accoglie con favore il rinnovo del Protocollo d’intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Nella vita quotidiana del bambino/ragazzo diabetico sono presenti non poche difficoltà che riguardano soprattutto il mondo della scuola, considerando che si tratta del luogo dove trascorrono la maggior parte delle loro giornate. Queste difficoltà portano la nascita di sentimenti di diversità e quindi di esclusione, e le resistenze sono basate su pregiudizi e diffidenza che sicuramente limitano una serena vita scolastica. Da qui la necessità di stendere un protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale, Regione Basilicata, ASL di Potenza e Matera, allo scopo di tutelare il diritto allo studio dei soggetti affetti da patologie acute e croniche che determinano la necessità della somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico.

Finalmente dopo tante sollecitazioni, il 17 settembre 2021 è stato firmato da tutte le parti coinvolte, il rinnovo del protocollo d’intesa al fine di garantire una continuità e promuovere interventi coordinati tra i vari interlocutori. Il documento, che ha durata di cinque anni, deve essere di aiuto e supporto affinché la scuola possa svolgere al meglio il suo ruolo, fornendo al personale tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la somministrazione di farmaci a scuola per le malattie croniche. Nonostante AGGD Basilicata si fosse preoccupata di integrare tale protocollo con modifiche e variazioni, purtroppo pochi suggerimenti sono stati presi in considerazione, ma abbiamo accolto positivamente l’inserimento normativo che richiama il documento strategico per la somministrazione dei farmaci sottoscritto da AGD Italia con il ministero. L’associazione pertanto ringrazia le parti di aver tenuto conto di questo aspetto fondamentale per i ragazzi affetti da diabete di tipo 1.

Il protocollo è reperibile sul sito AGGD Basilicata.