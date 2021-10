REGIONE BASILICATA : SISMICA, ELENCO ESPERTI: 92 LE ISTANZE PERVENUTE

“Con delibera di giunta regionale dello scorso mese di luglio il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità aveva aperto un avviso pubblico per istituire un elenco di professionisti da impiegare a supporto dell’attività amministrativa di istruttoria delle pratiche sismiche.

L’avviso, pubblicato ad agosto e scaduto il 30 settembre scorso, ha visto pervenire 92 istanze. La commissione che si è riunita ne ha esaminate ad oggi già 70. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi è prevista entro la fine di ottobre”.

Ad annunciarlo, l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, che aggiunge: “Come al solito rispondiamo con fatti e con atti concreti alle critiche ingenerose di chi prova a neutralizzare con insinuazioni o dichiarazioni non veritiere i risultati raggiunti da chi lavora seriamente per la comunità lucana: in poco tempo – ha evidenziato l’assessore Merra – abbiamo approvato e pubblicato un avviso pubblico che contribuirà a snellire l’attività amministrativa delle istruttorie”.

L’avviso “Elenco regionale di professionisti in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” era stato pubblicato “per istituire una long list da cui attingere per l’affiancamento del personale interno nelle attività istruttorie di carattere tecnico e amministrativo sulle istanze di autorizzazione, un modo concreto di coinvolgere e stimolare il mondo dei liberi professionisti”.