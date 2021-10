PANINI MAGAZINES ARRIVA “PAW PATROL THE MOVIE LA RIVISTA UFFICIALE DEL FILM”

In occasione dell’uscita al cinema di PAW Patrol: Il Film, arriva in edicola da giovedì 14 ottobre PAW PATROL THE MOVIE – la rivista ufficiale del film – In regalo il walkie talkie con luci e suoni funzionanti.

Addio, Adventure Bay! La PAW Patrol va in missione ad Adventure City in PAW Patrol: Il Film, al cinema dal 23 settembre.

Per festeggiarne l’uscita, Panini Magazines presenta PAW Patrol The Movie – La rivista ufficiale del film, una rivista super-cucciolosa disponibile in edicola e su Panini.it a partire da giovedì 14 ottobre.

Nessuna città è troppo grande per un cucciolo coraggioso e, grazie a PAW Patrol The Movie – La rivista ufficiale del film, i più piccoli potranno intraprendere una fantastica avventura per scoprire i segreti di Adventure City.

All’interno della rivista è possibile giocare e imparare tutto su Marshall e i suoi amici PAW Patrol, con una serie di divertenti giochi e attività: disegni da colorare, percorsi da completare, sudoku, immagini da ritagliare e una favola della buonanotte da leggere.

È inoltre possibile fare la conoscenza di Liberty, una “tipa da strada” dal gran carattere che conosce la città come nessun altro cucciolo. Fan n.1 dei PAW Patrol, sogna di diventare parte della squadra, e la sua abilità nel risolvere misteri sarà sicuramente un aiuto prezioso.

Con PAW Patrol The Movie – La rivista ufficiale del film i bambini possono inoltre acquisire competenze fondamentali utili nello sviluppo e nella preparazione scolastica.

Le attività sono infatti progettate appositamente per aiutare i più piccoli a riconoscere lettere, forme e numeri, facendo uso della creatività e dell’immaginazione per divertirsi e sentirsi felici.

La rivista è accompagnata da un esclusivo regalo: un simpatico walkie talkie con luci e suoni funzionanti, e dal poster del film. Il magazine sarà disponibile allo speciale prezzo di 5,90 € e sarà seguito da una seconda uscita – Gioca e colora con il film – in edicola dal 10 novembre.

Inoltre nella stessa settimana, esattamente dall’11 al 17 ottobre, sul canale NickJr +1 (Sky 604) arriva 100% PAW Patrol con il Pop up channel: un canale speciale che trasmetterà per tutto il giorno le otto stagioni della mitica squadra di cuccioli esperti in salvataggi.

Ogni sera alle 19:00 ci sarà spazio per una maratona speciale e sempre diversa: si parte da Dino Rescue e Moto Pups fino agli episodi a tema Sea Patrol e Mighty Pups!

Per saperne di più sull’avventura dei PAW Patrol non resta che sintonizzarsi su NickJr +1 (Sky 604) e da giovedì 14 ottobre correre in edicola e su Panini.it .