Taranto-Vibonese 0-0, termina senza reti la gara allo “Iacovone”

Partita inguardabile.Risultato giusto. Serata fredda e piovosa. Il pareggio a reti bianche tra Taranto e Vibonese,rispecchia l’andamento di una gara tanto noiosa quanto equilibrata e priva di emozioni.

Il tecnico rossoblù Giuseppe Laterza adotta il modulo 4-3-3.Chiorra tra i pali,Riccardi,Zullo,Benassai,Ferrara in difesa.Bellocq,Marsili,Civilleri a centrocampo.Giovinco,l’ex Saraniti,Mastromonaco in attacco.

Sono entrati in corso d’opera Pacilli,Labriola, Santarpia e Ghisleri al posto di Mastromonaco,Bellocq,Civilleri e Giovinco.

Il primo tempo riserva un tiro per parte.Al 7′ Cattaneo dal limite calcia sopra la traversa. Quattro minuti dopo Giovinco servito da Saraniti impegna Mengoni.

La ripresa segue fedelmente il copione dei primi quarantacinque minuti.I tiri in porta si contano sulle dita di una mano. Lo 0-0 è l’epilogo logico ed inevitabile.

Nel dopo partita si sono presentati in sala stampa l’allenatore in seconda rossoblù Giuseppe Lentini,Giuseppe Laterza è partito per Coverciano dove sta frequentando il corso di allenatore Uefa A,il capitano Massimilano Marsili ed il giovane Gianluca Mastromonaco.La compagine calabrese è in silenzio stampa.

In classifica il Taranto occupa il terzo posto in condominio con il Palermo,la Turris sconfitta nella partitissima di Bari,il Monopoli e la Virtus Francavilla.

Il Taranto è atteso da tre sfide difficili.Catanzaro domenica prossima in trasferta alle ore 14,30,l’Andria allo stadio Erasmo Iacovone mercoledì 20 alle ore 21,in casa federiciana è fortemente a rischio la panchina del tecnico Gigi Panarelli ed il Foggia allo Zaccheria domenica 24 alle ore 14,30.

Lo staff sanitario rossoblù monitorerà attentamente le condizioni fisiche degli infortunati Diaby,Versienti, Italeng ed i lungo degenti Falcone e Guastamacchia.Spettatori paganti 2700. Ammoniti Polidori Vibonese,Giovinco e Labriola Taranto.

Calci d’angolo 4-1 per il Taranto.La preparazione della squadra rossoblù allenata da Giuseppe Laterza, riprenderà martedì pomeriggio allo stadio Erasmo Iacovone.

Luca Chianura