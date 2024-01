Potenza-Juve Stabia. Dichiarazioni pre gara mister Marchionni

Conferenza nella Sala Stampa dello Stadio Alfredo Viviani in vista della prossima gara Potenza-Juve Stabia: 23^ giornata di Serie C – Girone C 2023/24, Sabato 27 gennaio alle ore 16:15 presso lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza.

Queste le dichiarazioni del mister Marco Marchionni:

“La gara andrà affrontata con il massimo impegno e con la consapevolezza che per mettere in difficoltà l’avversario non saranno permessi cali di concentrazione. Il Potenza sta bene a livello fisico e ciò è testimoniato dalle tante occasioni create. La Juve Stabia ha meritato durante tutto l’arco della stagione di meritare il primo posto, a loro i più sinceri complimenti per quanto fatto fino ad oggi. Servirà una partita perfetta per conquistare un risultato positivo davanti ai nostri tifosi. Il mio Potenza dispone di sei attaccanti capaci di risolvere la partita in ogni momento ma, chiaramente, dovremo dimostrare le nostre potenzialità offensive all’interno del rettangolo verde. L’entusiasmo della tifoseria sarà fondamentale per alimentare la voglia dei ragazzi e mettere da parte le difficoltà”.