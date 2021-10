Manita del Francavilla sul Sorrento 5-0

Una prestazione travolgente del Francavilla che batte il Sorrento per 5 reti a zero, la squadra di Ragno attualmente capolista. Cronaca del match : Al sesto i padroni di casa già avanti con un sinistro forte ma altrettanto preciso di Langone dopo una iniziativa personale, palla all’angolino e brutto shock per il Sorrento, che al decimo incassa il raddoppio con un colpo di testa di Ferrante in mischia su azione d’angolo.

Sterire la reazione del Sorrento con La Monica ma para Prisco, in tre circostanze è il Francavilla a “rischiare” il tris. Cioffi ci prova ha cambiare la gara inserendo Manco e Sosa per Mansi e Guidoni ma subito dopo Del Sorbo si è fatto sorprendere sul tiro di Mattia De Marco ed il Francavilla si è portato sul tre a zero a pochi minuti dall’intervallo. Nella ripresa Gentile sigla il poker su assist prezioso di Melillo ed in pratica ha chiuso in anticipo la contesa. Il Francavilla ha gestito fino al momento della cinquina, a rete ancora Mattia De Marco con un gran tiro di destro dopo una respinta corta della difesa.

FRANCAVILLA-SORRENTO 5-0

MARCATORI: Langone 6’, Ferrante 10’, De Marco Ma. 36’ p.t. e 35’ s.t., Gentile 3’ s.t.

FRANCAVILLA (3-5-2) Prisco; Ferrante, Dopub (dal 30’ s.t. Di Ronza), Russo; Vaughn (dal 23’ s.t. Cristallo), Langone (dal 13’ s.t. Petruccetti), Cabella, Gentile (dal 13’ s.t. Ganci), Antonacci (dal 25’ s.t. Polichetti); Melillo, De Marco Ma.(Daniele, Nicolao, Croce, Xepapadakis). All.: Ragno

SORRENTO (4-2-3-1) Del Sorbo; Mansi (dal 35’ p.t. Manco), Cacace, Acampora, Esposito (dal 1’ s.t. Romano); Mezavilla, Virgilio; La Monica (dal 35’ s.t. De Marco Mi.), Guidoni (dal 35’ p.t.), Gargiulo; Iadaresta (Volzone, Selvaggio, Romano, Ferraro, Diop, De Marco Mi., Cesarano). All.: Cioffi

Arbitro: Vingo di Pisa (D’Alessandris-Gookooluk)

Note: terreno viscido e pioggia battente. Spettatori 250 circa. Amm.: Langone, Russo (F), Mezavilla, Sosa (S). Rec.: 1’ p.t., 3’ s.t.