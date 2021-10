Futsal Senie: il laterale/pivot Biagio Pesce presenta la prima sfida della stagione

Finalmente ci siamo: il campionato di serie B di Futsal maschile sta per iniziare con il Futsal Senise che è pronto ad affrontare il Chaminade. A presentare la prima sfida della stagione è il laterale/pivot, classe 1992, Biagio Pesce…: “Ci stiamo allenando bene seguendo nel dettaglio le indicazioni del tecnico Masiello. Il gruppo è buono e compatto e speriamo di conquistare subito un risultato positivo”.

FORMAZIONE: “Per la prima di campionato saremo al completo”.

IL CHAMINADE: “Devo essere sincero: non avendo mai fatto questo girone conosco poco l’avversario. Come tutte le altre formazioni saranno forti ma noi daremo tutto per conquistare punti”.

LA GARA: “Il tecnico Masiello ci sta dando delle direttive ben precise. Sta a lui impostare, a livello tattico, questa partita”.

IL CAMPIONATO: “Il nostro obiettivo è conquistare una salvezza più tranquilla rispetto allo scorso anno. Sappiamo le avversarie sono tutte all’altezza. Sarà una B combattuta”.