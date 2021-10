“La Basilicata turistica tra suggestioni slow e proiezioni al futuro” 07 Ottobre incontro a Matera

Giovedì 7 ottobre 2021 dalle ore 10 nella sala della Cciaa di Matera è in programma l’incontro “La Basilicata turistica tra suggestioni slow e proiezioni al futuro”, con l’obiettivo di fare il punto sulla ripartenza, in particolare sul turismo “slow”, segmento su cui la Cciaa è protagonista con una vasta azione di promozione e sensibilizzazione.

Il turismo post-pandemia riparte ed è tempo di riflessioni e di proiezioni per le imprese lucane, con la Camera di Commercio della Basilicata che si offre come valido supporto attraverso il suo Osservatorio Economico e gli strumenti a disposizione per accompagnare e sostenere gli imprenditori.

L’evento di Matera è suddiviso in due parti: nella prima, più convegnistica, si avranno testimonianze e speech, mentre la seconda sarà una sessione interattiva con gli operatori guidata dall’economista urbano e direttore di City0 Giovanni Padula.

La prima parte sarà fruibile in presenza (massimo 55 posti, come da direttiva Covid) o in remoto, dalla pagina Facebook della Cciaa (in streaming) oppure sui canali di Trm Network (in diretta televisiva). La seconda parte è invece riservata solo al pubblico che sarà fisicamente in sala.

Ingresso gratuito fino al raggiungimento della capienza dei posti disponibili; prenotazione obbligatoria scrivendo ad asset@basilicata.camcom.it