FANELLI: “IN BASILICATA VINCE IL CENTRODESTRA, BENE LA LEGA”

“Abbiamo motivo di festeggiare e ieri in piazza a Melfi con il Presidente Bardi e il Sindaco Maglione c’è stata una festa di popolo. Il centrodestra ha vinto, una persona di valore come Maglione ha trionfato e la coalizione aperta alle esperienze civiche ha dato un segnale importante per il futuro: in Basilicata il centrodestra vince e può continuare a farlo”.

Lo afferma in una nota il Vice Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Francesco Fanelli.

“Il risultato del mio partito è molto positivo, non solo perché siamo entrati per la prima volta nel Consiglio comunale di Melfi.

Abbiamo aumentato la nostra rappresentanza sul territorio, con alcune conferme e nuovi Sindaci, e ci poniamo come un punto di riferimento strutturato e stabile in tutte le aree della Regione.

Un dato notevole, in una tornata elettorale che a livello nazionale ci ha visto in difficoltà, e che conferma l’impegno e il buon lavoro che in questi anni abbiamo fatto in Basilicata.

Adesso il nostro obiettivo è rilanciare e rafforzare l’attività amministrativa e creare una nuova filiera e un rapporto sempre più forte tra i Comuni e la Regione, anche in vista del PNRR”, conclude Fanelli.