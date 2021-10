Settimo appuntamento di Prime Minister Basilicata con Claudia Segre

Il denaro non dorme mai, è il titolo del settimo appuntamento della scuola di politica per giovani donne, ospitato a Moliterno, domenica 3 ottobre 2021, alle ore 10.00, nella Biblioteca, Comunale Racioppi, con Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation relativo al tema “La violenza economica”.

Non se ne parla ancora molto e si conosce poco, ma la violenza economica è già menzionata tra le forme di violenza dell’art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011, cioè la Convenzione che il Consiglio europeo ha approvato nel 2011 per combattere la violenza di genere; purtroppo è una forma di violenza più difficile da riconoscere: è quando un uomo soggioga psicologicamente una donna e vuole controllare ed esercitare il proprio potere anche nell’ambito economico finanziario per legarla ulteriormente a sé e ostacolarla nel percorso di uscita dalla violenza. Questa forma di violenza, purtroppo, molto spesso si accompagna alla violenza fisica, allo stalking, alla violenza sessuale e si attua sia nell’ambito familiare che in ambito lavorativo.

L’incontro è rivolto alle 25 allieve selezionate dalla scuola di Prime Minister Basilicata provenienti da diversi comuni lucani. Interverrà con approfondimenti e discussioni Angela Blasi, Consigliera comunale e attivista.

CLAUDIA SEGRE, laureata all’Università di Torino in Bachelor Economics – Major International Economics, ha lavorato presso primarie Banche italiane per oltre 30 anni e collaborato con varie Università e Fondazioni per diffondere l’importanza della cultura economica e finanziaria. Claudia Segre ha dedicato la sua carriera di Trader e Manager allo studio dei rischi e delle dinamiche dei mercati internazionali, nonché all’approfondimento delle dinamiche geopolitiche globali ed alle relative correlazioni economico finanziarie. Dal 2016 è Presidente della Global Thinking Foundation organizza e sponsorizza progetti finalizzati a migliorare l’inclusione sociale ed economica in Italia, Europa e USA , attraverso diverse collaborazioni con istituzioni pubbliche ed enti privati.

