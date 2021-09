È partita ufficialmente la stagione 2021/2022 della PM Volley Potenza che prenderà parte al Campionato di Serie C femminile organizzato dalla Fipav Puglia.

Dopo una stagione esaltante che si è chiusa con un ottimo piazzamento playoff ed un’estate mozzafiato vissuta con l’organizzazione del Beach Volley Golden Gala Città di Potenza, il sodalizio caro al presidente Michele Ligrani ha fissato nuovi obiettivi per la stagione alle porte.

In estate c’è stato un contatto con la società Virtus Potenza e l’intesa per la cessione del titolo sportivo alla società di Donato Mancino che potrà così ritornare a calcare i campi dopo un anno di stop prendendo parte al Campionato di Serie C maschile e mettendo in essere una collaborazione sportiva.

Tornando alla formazione femminile c’è da registrare il cambio della guardia con la guida tecnica affidata all’esperto Davide Claps che vanta esperienze in competizioni nazionali ed interregionali.

In questi giorni la squadra sta effettuando la preparazione fisica sotto l’occhio attento del preparatore Egidio Trupa che sta mettendo le basi con le ragazze a disposizione. “Il roster non è ancora completo – dichiara il presidente Michele Ligrani – e già nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti novità.

La nostra speranza è di riconfermare quanto di buono fatto nella passata stagione ma è giunta l’ora di fare un salto di qualità, oramai i tempi ci sembrano maturi per poterlo fare“.

Ad oggi sono quattro le conferme nel roster rispetto alla passata stagione, sono rimaste in casa PM Volley la schiacciatrice Francesca Nolè, elemento di spicco del movimento pallavolistico potentino, insieme a lei l’altra schiacciatrice Livia Di Camillo, la palleggiatrice Gabriella Verrastro ed il libero Marianna Santangelo mentre si aggiunge la veterana Lella Golluscio e con lei tre interessanti elementi del settore giovanile della PM Volley cresciute con Elena Ligrani, si tratta di Loredana Molfese (2004), Anna Vaccaro (2005) e Francesca Palmisano (2006).

Nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi nuovi elementi di qualità e quantità che potranno garantire il passo in avanti desiderato, il presidente Ligrani in prima persona è in contatto con una serie di giocatori di categoria superiore pronte a mettersi in gioco a Potenza.

Ufficio Stampa PM Volley Asd