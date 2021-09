BASILICATA:servizi catastali: dal 04 ottobre gli Uffici provinciali passano al Sistema Integrato del Territorio (Sit)

Il Sistema Integrato del Territorio (Sit)diventa operativo sul territorio regionale della Basilicata.

Da lunedì 04 ottobre, infatti, gli Uffici provinciali-Territorio di Potenza e Matera erogheranno i servizi catastali e cartografici tramite la nuova piattaforma, che costituisce un’evoluzione tecnologica dell’attuale sistema cartografico catastale.

Grazie al Sit, che ha un’interfaccia più intuitiva, sarà più semplice e veloce consultare i dati catastali.

Per consentire la migrazione al nuovo sistema, dal 28 settembre al 03 ottobre 2021 non sarà possibile trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastale e non saranno disponibili alcuni servizi (presentazione atti di aggiornamento Docfa, Pregeo, Volture; richieste di estratti di mappa ad uso aggiornamento; presentazione schede monografiche relative ai punti fiduciali; richiesta di rilascio dei libretti delle misure Pregeo), mentre il 30 settembre e il 1° ottobre saranno sospesi i servizi all’utenza per consentire l’aggiornamento del software utilizzato e la migrazione delle banche dati.

Nessuna interruzione, invece, per i Servizi di Pubblicità Immobiliare, che funzioneranno regolarmente.