Gianluca Centenaro In tutti gli store digitali dal 24 settembre 2021 il primo album “Centenaro”. In radio con il singolo “É l’amore che resta (Annie e Franco)”

“Centenaro” è il nome del primo album del cantautore gallaratese, in uscita il 24 settembre 2021, disco che racchiude dieci brani ed un decennio di scrittura. Un progetto eterogeneo con brani dal tema sociale, storie d’amore e amicizia, autobiografiche o semplicemente raccontate. La produzione artistica sempre di Filadelfo Castro e la produzione esecutiva di 3EMME (distribuzione Believe).

“É l’amore che resta (Annie e Franco)”, è il singolo estratto che sarà lanciato nelle radio, un testo tratto da una disgrazia causata da un incidente stradale provocato dall’alcol e che parla di quello che rimane di importante nonostante la crudeltà della vita in certe circostanze. Testo e musica di Gianluca Centenaro e Francesco Romano.

videoclip: https://youtu.be/CBU5GiqhIqc

Biografia:

Gianluca Centenaro (Gallarate, classe ‘89) comincia a suonare nei locali all’età di 16 anni e a scrivere canzoni. Si esibisce fin da subito chitarra, voce e loop station in locali, feste ed eventi fino ad arrivare recentemente a collaborare con i Villaggi Bravo Club di Alpitour. Nel suo spettacolo “Chitarra, Voce e Pedale” propone un repertorio di grandi successi italiani e internazionali pop/rock uniti ai suoi brani come cantautore. Insegna chitarra nelle scuole elementari e medie. “Principessa” è il secondo singolo estratto del 2019 dopo “Cervo ad agosto” e si posiziona nei primi posti della classifica nazionale indipendenti web. Nella primavera 2020 vince un contratto discografico con Believe Digital tramite il concorso #curiamocidimusica indetto durante il lockdown che prevede la produzione di un album. Il primo singolo con Believe Digital, “Mondo”, esce il 19 Giugno 2020.

Sito Ufficiale: https://www.gianlucacentenaro.com/

Youtube: https://www.youtube.com/user/gianlucacentenaro

Instagram: https://www.instagram.com/gianlucacentenaro/

Tracklist:

1)É l’amore che resta (Annie e Franco)

2) L’eccezione alla regola: La spensieratezza dell’amore, la sensazione di aver trovato qualcosa e qualcuno di diverso che ci fa dire: “tu sei l’eccezione alla regola”. (testo e musica di Gianluca Centenaro)

3) #Realife: https://youtu.be/6oDaA-pOWmE

Viviamo molto tempo della giornata con in mano il nostro smartphone; ormai è diventato una estensione di noi stessi, immersi nel mondo social a volte bisognerebbe ricordarsi che esiste la vita vera. (testo e musica di Gianluca Centenaro)

4) Principessa: https://youtu.be/rykafjN9Caw

Una grande metafora per ricordarci che dobbiamo inseguire sempre i nostri ideali e vivere la vita che sogniamo, anche quando ci dicono che non possiamo farlo dobbiamo scappare dalla prigione del nostro castello e decidere di essere felici. (testo e musica di Gianluca Centenaro)

5) Cuori complici: A volte incontriamo persone che condividono con noi idee filosofiche o di vita, amicizie o amori che ci portiamo dentro per sempre perché hanno un legame indissolubile.

(testo e musica di Gianluca Centenaro)

6) Ragazza polaroid: Una persona fuori dagli schemi e dalle mode, senza tempo. Le persone così brillano di luce propria e non puoi fare a meno di notarle in mezzo ad altre mille. (testo e musica di Gianluca Centenaro)

7) Mondo: https://youtu.be/3eiqm0QlTOI

La fotografia del mondo che vediamo quando camminiamo per strada e la sensazione di sentirsi fuori luogo e fuori tempo che almeno una volta abbiamo provato tutti. (testo di Joshua Bianchi e musica di Gianluca Centenaro)

8) Sofia: A volte c’è una linea sottile fra amore ed amicizia, è ancora più difficile distinguere questa linea quando si vede soffrire una persona a cui si tiene ma che sta con un altro. (testo e musica di Gianluca Centenaro e Francesco Romano)

9) Cervo ad agosto: https://youtu.be/IuidwB2Jmy8

L’ironia della sorte; c’è chi ha scritto di cervi a primavera, ma a volte se non stiamo attenti le corna da cervo possono spuntare anche ad agosto! (testo e musica di Gianluca Centenaro)

10) Chi si accontenta gode – Acoustic Version

Il famoso detto non fa per me, credo che per trovare davvero se stessi e le persone migliori non bisogna mai accontentarsi. (testo e musica di Gianluca Centenaro e Francesco Romano)